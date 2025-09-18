Ece Erken Defne Samyeli'nin estetiklerini tek tek ifşa etti! Çin'de araştırmalara konu olmuştu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen eski Türkiye güzeli Defne Samyeli’nin geçirdiği estetik operasyonları ünlü sunucu Ece Erken ifşa etti.

Samyeli'nin cildi Çin'de araştırmalara konu olduğu iddia edilmişti. Erken'e göre, Defne Samyeli'nin kalçasında protez bulunuyor. Hatta bu protezin bir dönem kaydığı ve Samyeli'nin bu durumu düzeltmek için tam 20 gün hastanede yattığını iddia etti.

Öte yandan Samyeli'nin her yıl düzenli olarak yüz askısı yaptırdığını söyledi. Erken'in en dikkat çekici iddialarından biri ise Samyeli'nin belini inceltme operasyonu geçirdiği yönünde.

HASTANEDE GİZLİLİK İDDİASI:

Ece Erken, Samyeli'nin bu operasyonları geçirdiği dönemde, estetik merkezinde kimsenin görmemesi için özel önlemler alındığını ve hastanenin ilgili katına başka danışan veya hasta alınmadığını da sözlerine ekledi. Bu iddialar, Defne Samyeli'nin estetik operasyonlar konusundaki sessizliğini bozup bozmayacağı sorusunu akıllara getirdi.