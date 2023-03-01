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Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'la barıştı mı? Ünlü sunucu gerçeği açıkladı

Geçen yıl avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle yıkılan Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar ve oğulları Eymen ile yurt dışına tatile gitmesi 'barıştılar' iddialarını gündeme getirdi. Bu iddiaların ardından Erken konuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:54
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Ece Erken 'eski eşi Serkan Uçar ile barıştı' iddiasını yanıtladı

Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'la barıştı mı? Ünlü sunucu gerçeği açıkladı
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Sunucu Ece Erken, 2014 yılında nikâh masasına oturduğu Serkan Uçar ile 2015'te olaylı şekilde ayrılmıştı.Erken ve Uçar, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıktı. Oğulları Eyman'le vakit geçirmek için bir araya gelen eski eşlerin barıştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 44 yaşındaki sunucu, Instagram hesabından art arda açıklamalar yaptı.

"EYMEN'İN MASRAFLARINI HEP BEN KARŞILADIM"

Haklarında çıkan bir barışma haberini yalanlayan Erken, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Buse Varol dedi, baktım magazin sitesine ve yorumlara. Pardon geri zekalı mısınız? 'Para bitti. Ece, Katar'a gitti' yorumlarını falan okudum, sahte hesaplardan yazılmış. Kim olduğunu tahmin ettiğim kişi! Yıllardır çocuğuma ben bakıyorum, babasını hiç kötülemedim hep görüşmesini istedim. Hiç kırmadım ama Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım. Sahte hesaplar mal mal yorum yapmış, baya güldük.”

"ARTIK HADDİNİZİ BİLİN"

Ece Erken, "Artık herkesin basitçe açtığı magazin sitelerinde, basitçe sahte hesap açtığınız ve yaptığınız yorumlarda haddinizi bilin. Ölüm var, ölüm babanızın oğluymuş gibi yorum yapmalar! Ünlüyüz diye kimsenin haddi değil hayatlara bu kadar karışmaya. Zamanında Şafak'la ilgili bilmeden hadsizce konuşanlara sustum, artık susmam" mesajını yazdı.

"ÇOCUĞUMA, TORUNUMA YETECEK DURUMUM VAR"

“Eymen'in, Eymen'in çocuğuna yetecek durumum var. Lütfen merak etmeyin olur mu? Kimseye ihtiyacım hiç olmadı. Babasıyla görüştürmem size normal gelmeyebilir anne veya insan değilseniz. Ben tüm yaşadıklarıma rağmen tek bir gün evladıma babasını kötülemedim bazıları gibi. Çünkü ben her şeyden önce bir anneyim ve evladım herkesten önce gelir.”
 

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