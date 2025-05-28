Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a olay yaratacak sözler: "Onları ben tanıştırdım"

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Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a olay yaratacak sözler: "Onları ben tanıştırdım"

Sunucu Ece Erken, Beşiktaş Kulübü’nün özel gecesinde sunuculuk görevinin Esra Erol’a verilmesi üzerine yaşadığı hayal kırıklığını kamuoyuyla paylaştı.

Sunucu Ece Erken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan “Gel Konuşalım” adlı programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Erken, Beşiktaş Kulübü’nün düzenlediği özel gecede sunuculuk yapacağına dair söz aldığını ancak bu görevin kendisine bilgi verilmeden Esra Erol’a verildiğini söyledi. Erken, “O gece için ajandamı boş bırakmıştım. Beşiktaş’a gönül vermiş biri olarak çok kırıldım” dedi.

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"KARAKTER MESELESİ"

Erken, “Bu, karakter meselesi. Fikret Orman’ın yaptığı büyük bir hayal kırıklığı. Eymen’in doğum gününde Esra Erol ile Fikret Orman’ı ben tanıştırdım. Birkaç hafta sonra o geceyi Esra sundu. Bana ne bilgi verildi ne de açıklama yapıldı” diyerek tepkisini dile getirdi.

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"MESLEKİ SAYGISIZLIK"

Esra Erol’un yakın çevresinden biri olduğunu vurgulayan Erken, yaşananları hem kişisel hem de mesleki bir saygısızlık olarak değerlendirdi. Ece Erken’in bu sözleri, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaş Kulübü’nden veya eski başkan Fikret Orman’dan ise konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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