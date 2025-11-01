Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz bölümlerinde Nursema karakterinin arabasına zarar verildiği bir sahneye yer vermişti. Dizinin yayınlanan bölümü akıllara ünlü sunucu Ece Erken'in yıllar önce yaşadıklarını getirmişti.

Ünlü Sunucu Ece Erken’in bir dönem yasak aşk yaşadığı daha sonra da evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun aracının aynalarını parçalarak magazin tarihine geçmişti…

O dönem Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne geceyarısı gelip araçlarına zarar vermişti…

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2020’deki olaydan bir yıl sonra 15 yıllık eşinden boşanıp Ece Erken’le evlendi. Bir yıl sonra da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Aradan 5 yıl geçti… Ece Erken sunduğu magazin programında ‘Taşacak Bu Deniz’ dizisinin reytinglerde ‘Kızılcık Şerbeti’ni geçmesi üzerine şöyle bir yorum yaptı: “Bizi ‘Kızılcık Şerbeti’nin kabusundan, rezaletinden, iğrenç senaryosundan kurtardığınız için ne kadar teşekkür etsek az.”

Ece Erken’in, daha önceki yorumlarında da diziyi sıklıkla eleştirmesinin nedeni önce anlaşılmamıştı. ‘Kızılcık Şerbeti’ne neden bu kadar yüklendiği kısa sürede ortaya çıktı. Sonrasında hafızasını yoklayanlar, dizimin bir hafta önceki bölümünü hatırladı. Çünkü senaryoda 5 yıl önce yaşadığı ‘ayna kırma’ olayı işlenmiş, sosyal medya Ece Erken’in ayna kırma görüntülerini bir kez daha hatırlamıştı…

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema'nın aracına Firaz'ın sevgilisi tarafından intikam için zarar vermişti.





