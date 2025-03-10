Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' veren Hale Özen'in ifadesi ortaya çıktı! Baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

Kağıthane'de oturduğu evinden dolaşacağım diye çıktıktan sonra Belgrad ormanlarında kaybolan 36 yaşındaki mimar Ece Gürel, yoğun çabalar sonucu 4 gün sonra bulunmuş, ancak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

Kağıthane'de yaşadığı evden 2 Mart günü çıkan ve bir daha dönemeyen 36 yaşındaki mimar Ece Gürel'in, iş yerinde yaşadığı problemleri olduğu ve ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilmişti. Eşinin beyanına göre Gürel, yürümek için Belgrad Ormanı'na gitmiş ve burada kaybolmuştu. 4'nücü günün sonunda bulunan Gürel, hastaneye kaldırılmış ancak 1 gün sonra hipotermiye bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Polis, Gürel ile son konuşan kişi olarak bilinen İngiltere'deki arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesini 5 Mart'ta geldiği İstanbul'da aldı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından cumartesi günü gözaltına alınan Hale Özen’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye sevk edilen Hale Özen, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen Hale Özen, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Hale Nur Özen ifadesinde Ece Gürel’i 1 buçuk iki yıldır tanıdığını, kendisine online eğitim verdiğini söyledi. Ece’nin kendisinden cadılık zanaati adı altında bir eğitim aldığını, daha önce de Ece’nin benzer şekilde eğitimlerden geçtiğini ifade etti. Özellikle bir buçuk iki yıldır öğrencisi olduğunu söyledi.

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"SON İKİ ÜÇ AYDIR NORMAL KONULARA ÇOK TAKINTILIYDI"

Son iki üç aydır duygusal tepkilerinin çok yoğun olduğunu söyledi. Normal konulara da çok takıntılı olduğu bir dönemde olduğunu söyledi. Dolandırıcılık suçlamasını ret etti. Ece Gürel’in ölümü ile bağlantısının olmadığını sadece online eğitim verdiğini söyledi. Daha önce tarot eğitimi aldığını da belirtti.

Hale Özen de bir sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını iddia etmişti.

Cadılık eğitiminin (Witchcraft eğitimi) Hale Özen tarafından astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi başlıklar altında verildiği öğrenilmişti.

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BABA İSYAN ETTİ: ORUÇLU CADI MI OLUR?

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, kızının cadılık eğitimi iddialarıyla ilgili konuştu. ATV'de Müge Anlı'nın programında konuşan Ece Gürel'in babası cadılık eğitimi iddialarına tepki gösterdi. Canlı yayında ağlayan baba Gürel, "Astroloji dersini aldığını biliyoruz. Cadılık eğitimi gibi bir şey yok. Benim kızım oruçtu. Oruçlu cadı mı olur? Saçma sapan şeylere yer yok. Kızımın hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Acılı bir insana bunu nasıl söyleyebiliyorlar. Yazıklar olsun. Hiç alakasız bir şey. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olsa kızım bana söylerdi. Astroloji eğitimi alalı 3-4 ay oldu. Kızım böyle bir şeyi aklının ucundan bir geçirmez. Astrolojiyi açıp baksınlar bakalım neymiş. Sonuna kadar gideceğim olayın. Size her şeyi anlattım." dedi.