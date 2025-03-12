Ece Gürel'in ailesi, İstanbul Adliyesi'ne geldi

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı olarak bulunan, ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, soruşturma ile ilgili son durumu öğrenmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmaların 4'üncü gününde sonuca ulaşılmıştı. Sağ olarak bulunan Gürel, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmiş, hem kaybolma süreci gizemi hem kurtarma çalışmaları tartışma yaratmıştı.

Ece Gürel’in anne ve babası soruşturmayla ilgili bilgi almak için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Acılı anne Gülşen Koçoğlu ve baba Muharrem Koçoğlu, yetkililerden bilgi almak amacıyla savcılıkla görüşme gerçekleştirdi. Ardından adliyeden ayrılan anne ve baba gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı.