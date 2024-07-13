Ece Ronay hakkında şoke eden karar! Erbil dava açmıştı… Taciz mesajı atan değil ifşa eden ceza aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ece Ronay hakkında şoke eden karar! Erbil dava açmıştı… Taciz mesajı atan değil ifşa eden ceza aldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in klibinde oynadıktan sonra ünlü isimle mahkemelik olan Ece Ronay, Erbil’in kendisine gönderdiği taciz mesajlarını ifşa etmişti. Erbil’in Ronay’a açtığı “haberleşmenin gizliliğini ihlal” davası sonuçlandı. Ronay, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil tacizle suçlanıyordu. Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istemişti.

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Mehmet Ali Erbil ile Tiktok fenomeni Ece Ronay arasındaki davalardan biri hakkında yeni bir karar daha çıktı.

Ünlü şovmen kendisine ait mesajları yayınladığı için Ece Ronay hakkında İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’ne avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan dava açmıştı.

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ECE RONAY’A 1 YIL HAPİS CEZASI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; görülen son davada Ece Ronay 1 yıl hapis cezası aldı. Ceza 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

ERTELEME KARARI KALDIRILDI

Ancak bu karar, Ece Ronay’ın 11.06.2019 tarihinde de Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında başka bir davada işlediği suçtan dolayı 5 yıllık hükmün geri bırakılması cezası olması nedeniyle başına dert oldu. Erteleme kararı kaldırıldı, eski davasında tekrar yargılanacak.

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