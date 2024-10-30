Ece Seçkin arkasını döndü yer yerinden oynadı! Hayranları bile beklemiyordu

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belediyelerin düzenlediği konserlerde ünlü isimler sahneye çıktı. Ece Seçkin oldu Cumhuriyet Bayramı konserinde sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

ARKASI DÖNÜK BİR ŞEKİLDE PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, konserdeki kostümüyle sosyal medyayı salladı. Konser öncesi arkası dönük bir şekilde paylaşım yapan ünlü şarkıcı bu karesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

O YASAYA VURGU YAPMASI TAKDİR TOPLADI

Mini ışıltılı elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü ismin elbisesinin arkasındaki rakamlar dikkat çekti. Ünlü şarkıcının 6284 nolu Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair yasaya vurgu yapması büyük takdir topladı.

Ece Seçkin konserinde ise yaptığı konuşmada; "Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Kadın olmanın zor kadın ölmenin kolay olduğu bir yerde yaşamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ece Seçkin'in sahne tarzı herkesten tam not almayı başardı. Seçkin'e sosyal medyada; 'sen harika bir detaysın', 'gerçek bir kraliçe', 'aldığı paranın hakkını veren tek isim' gibi yorumlar yapıldı.

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Müzik kariyerine 3 yaşında annesiyle piyano dersleri alarak başlayan Ece Seçkin, piyano ve solfej üzerine eğitimini sürdürdü. Ünlü şarkıcı 1998 yılında konservatuvara girdi ve piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müzik tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner’den bale dersleri aldı ve yaklaşık 8 yıl bale eğitimi aldı.

Lise yıllarında kendi müzik grubunun solisti olarak sahne aldı ve birçok müzik yarışmasını kazandı. 2006’da Levent Arslan’dan özel şan dersleri almaya başladı.

2010’da Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak akademik alanda da hedefler belirledi. 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması, müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

2012’de Doğulu Production ile birlikte ilk albümü "Bu Ne Yaa"yı çıkardı. Albümün çıkış parçası, Deniz Erten imzası taşıyan "Bu Ne Yaa"ydı ve klibin yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi.

2014’te "Şok Oldum" adlı yeni şarkısıyla dinleyicilerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Deniz Erten’e, aranjesi Ozan Doğulu’ya aitti. Klip çekimleri sırasında Ece’ye 4 dansçı ve geniş bir teknik ekip eşlik etti. 2013 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nde "En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı" ödülünü kazandı.

Ozan Doğulu’nun "130 BPM Moderato" albümünde yer alan "Hoşuna Mı Gidiyor" ile tekrar dikkat çekti ve bu şarkı, YouTube’da 135 milyondan fazla izlenme aldı. 2015’te "Aman Aman" adlı maxi single’ı yayınladı; şarkının söz ve müziği Ayşen & Kemal Şimşekyay’a, aranjesi ise Ozan Doğulu’ya aitti. Klip, İstanbul sokaklarında çekildi.

2016 yılında Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yaptı ve hemen ardından Ozan Doğulu işbirliğiyle "Wet" isimli İngilizce bir parça seslendirdi. Bu çalışmanın ardından "Zamanım Yok" adlı maxi single’ını çıkararak "Adeyyo" şarkısının klibini Kilyos sahillerinde, büyük bir setle çekti.