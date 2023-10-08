Ece Seçkin hastalığı hakkında konuştu: 7 ay işkence çektim

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Seçkin, hastalığı hakkında da konuştu. “Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. Sonrasında doğru tedaviyle iyi bir yere geldik” diyen Seçkin, hastalık sürecini anlattı.

Ece Seçkin hastalığı hakkında konuştu: 7 ay işkence çektim

Editör: Özlem KIRAL

21 Ekim'de İstanbul'da vereceği konser öncesi katıldığı programda yaşadığı hastalığı açıklayan Ece Seçkin, iki yıldır zor bir tedavi süreci geçirdiğini paylaştı.

s-254e42eb5fb2140b8fad13200681edcabdfb13cf.webp

"YEDİ AY İŞKENCE ÇEKTİM"

Geçirdiği hastalık hakkında konuşan Ece Seçkin, "İdiyopatik kronik alerji, yani sebebi bilinmeyen, tanısı konulamayan… Çok kötü şekilde iki yıl sürdü. Rahatsızlığımın ne olduğunun bulunması biraz zor olduğu için doğru tedaviye başlayamamıştık. Ama sonra doktorumun teşhis koyması ve doğru tedaviyle hayatım kolaylaştı. Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. Sonrasında doğru tedaviyle iyi bir yere geldik. Ve iki aydır o atakları geçirecek, hastanelik olacak şeyler yaşamadım. Çok dua ediyorum, bana da çok dua eden insan var. Hep mesajlar attılar, aradılar, onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten sabırla atlattık gibi gözüküyor." ifadelerine yer verdi.

640xauto-005.webp

"HASTA SERÜVENİM ÇOK UZUN SÜRDÜ"

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmadığını dile getiren Seçkin "Hasta serüvenim çok uzun sürdü. O dönemde paylaşamadım yaşadıklarımı, hastalanıyorsun, sen de bir insansın ve ağır bir rahatsızlık geçiriyorsun. Ama sanki bu senin zayıf bir tarafınmış, göstermemelisin gibi düşünmüştüm. Halbuki tam tersi keşke paylaşsaymışım. Belki o destekle, moralle çok daha hızlı toparlayacaktım. Ama sonradan anlattım ve bak herkesin verdiği moral bana ne kadar iyi geldi ki iyileştim. Şu an iyiyim, her şey yolunda atlattık diyebiliriz." dedi.

Öne Çıkanlar
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Son Haberler
İsmail Kartal 9 değişiklik yaptı Spor
İsmail Kartal 9 değişiklik yaptı
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Gündem
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İsrail 677'den fazla vatandaşının öldüğünü açıkladı Dünya
İsrail 677'den fazla vatandaşının öldüğünü açıkladı
Yasemin Tibuk ile Emrecan Bozokalfa 3 gün 3 gece süren düğünle mutluluğa evet dedi Magazin
Yasemin Tibuk ile Emrecan Bozokalfa 3 gün 3 gece süren düğünle mutluluğa evet dedi
Hamas’ın İsrail'de saldırdığı festivalin görüntüleri ortaya çıktı Dünya
Hamas’ın İsrail'de saldırdığı festivalin görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Spor
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı
Erdoğan: Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ertelenemez Gündem
Erdoğan: Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ertelenemez