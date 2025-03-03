Ece Seçkin Lvbel C5'in Hav Hav Hav'ına ateş püskürdü! Doya doya havlayın…

'Adeyyo', 'Aman Aman' ve 'Olsun' gibi parçalarla adından söz ettiren Ece Seçkin, bu kez yaptığı eleştiriyle gündem oldu.

Ece Seçkin, son zamanlarda büyük ilgi gören Lvbel C5'in 'HavHavHav' adlı şarkısını eleştirdi. Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı birçok kişi tarafından abartılı bulunmuş ve eleştirilere neden olmuştu. Ayrıca, şarkının gençlere kötü örnek olduğu iddiasıyla CİMER'e şikayette bulunulmuş ve şarkının yayından kaldırılması talep edilmişti.

ECE SEÇKİN SERT ÇIKTI

Şarkıyı eleştiren isimlerden biri de Ece Seçkin oldu. Seçkin, bu ve benzeri şarkıların rap müziğin adını kirlettiğini savundu.

"DOYA DOYA HAVLAYIN, HAVLATTIRIN"

Ece Seçkin, "Herkese, her görüşe ve her müziğin dinleyicisine sonuna kadar saygım var ama ilk defa rapçi olmamama rağmen 'rap' adı altında yapılan bu saçmalık nedeniyle Türkiye'de rapin adı kirlendiği için üzgünüm. Dolayısıyla bu kıyaslama sektörün ve dönemin gitgide rezilleştiği bu dönemde beni yukarı dahi taşısa da umurumda bile değil. Bu saçmalığa yatırım yapan bir şirket, bu saçmalıkları sahneye çıkaran mekân sahibi olmadığıma göre ceremesini de ben çekecek değilim. O yüzden doya doya havlayın, havlattırın. Düşüncelerim bu kadar. Saygılarımla...” ifadelerini kullandı.