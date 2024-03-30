Ece Seçkin'in 72 saatlik klibinin bedeli ağızları açık bıraktı. Bir ilke imza attı

Türkçe pop denilince akla gelen isimlerden olan Ece Seçkin, Türk müzik tarihinde bir ilke imza atıyor.

Çıkaracağı yeni albümünün klip çekimlerinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren ünlü şarkıcı 3 gün yani toplamda 72 saat içinde 4 farklı klip çekerek rekor kırdı.

Seçkin'in müzik piyasasında zirveye oynamasını planladığı 4 farklı şarkısının hazırlığı, yoğun ve titiz bir stüdyo sürecinden sonra kliplendirildi.

GERÇEKLİK VE SANAL DÜNYA BİR ARADA

Ece Seçkin, Türkiye'de daha önce yapılmamış bir prodüksiyon ekibi oluşturdu. Deneyimli yönetmen Murad Küçük ve ekibiyle çalışan Seçkin, Türkiye'nin en büyük Genişletilmiş Gerçeklik (XR) stüdyosunda gerçekliği ve sanal dünyayı bir araya getirdi.

PROJENİN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Genişletilmiş gerçeklik (XR) kullanan Seçkin, klipleri için tam tamına 7 milyon lira harcadı. Servet değerindeki bu harcama, Seçkin'in şarkılarına olan güvenini gösterdi.

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“MUTLULUKTAN AĞLADIM”

Klip çekimine hazırlık sürecinden karelerini, 1.8 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaşan Ece Seçkin, paylaşımında ‘’Kelimenin tam anlamıyla hepimiz için roller coaster minvalinde geçen 72 saat. Kaç kostüm giydim, kaç saç & makyaj değiştirdik hatırlayamıyorum bile. Arada mutluluktan ağladığım dakikalar da oldu. Bütün ekibime ve Murad abimin ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye'de video klip kavramı bu setten sonra kesinlikle değişmiştir . Yakında izleyeceksiniz.'' ifadelerini kullandı.