Ece Seçkin'in tacizcisi hakkında karar verildi

Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i dört yıldır taciz eden Ali Uğur S., adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheli, çıkar çıkmaz Terlemez’e küfürlü mesajlar gönderdi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıldır taciz ve tehdit ettiği öne sürülen ve gözaltına alınan A.U.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından, “tehdit” ve “ısrarlı takip” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen A.U.S., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

43 yaşındaki şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Seçkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şahsın serbest kalır kalmaz eşine küfür içerikli mesajlar attığını açıkladı.

Ece Seçkin, "Kolluğun ve savcının tüm desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakıldı. Aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi" dedi.

