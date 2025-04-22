Ece Üner 'ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı değil miyim?' diye isyan etti Canlı yayında 'kırgınım' dedi

Rasim Ozan Kütahyalı için 'FETÖ artığı' ve 'operasyon çocuğu' ifadelerini kullanan Halk TV ana haber sunucusu Ece Üner hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Ece Üner, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklama talebiyle yargılanan Üner, söz konusu ifadeleri Kütahyalı için kullandığını, yargıya yönelik herhangi bir aşağılamada bulunmadığını vurgulayan Üner, söz konusu olayın ardından hakaretlere maruz kaldığını belirtti.

Bu hakaretler karşısında yargının hiçbir adım atmadığını belirten Üner, sitem etti.

'BEN VATAN SEVDALISI DEĞİL MİYİM?'

Ana haberde duygularını paylaşan Üner, şunları söyledi:

"Hergün ama hergün hakarete uğruyorum, alanen kamuya açık bir şekilde. Neden biliyor musunuz? Sırf Rasim Ozan Kütahyalı'nın temsil ettiği bütün değerlerin karşısında durduğum için. Haysiyetsiz sözlerine neden hiçbir şey yapılmıyor? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı değil miyim? Ben vatan sevdalısı değil miyim? Ben miyim bu vatanın pırıl pırıl evlatlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atan, onların ocaklarını söndüren, intihara sürükleyen! Ben miyim Boşnaklara ağza alınmayacak laflar söyleyen? ben miyim nafaka ödemeyen, boşandığım karımı ve 2 çocuğumu ortada bırakan? O yüzden çok kırgınım!"