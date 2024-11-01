Ece Üner canlı yayında asgari ücret zam tekliflerine isyan etti

İşveren temsilcilerinin asgari ücret ile ilgili olarak yüzde 25 zam oranı istemelerinin ardından Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner yapılan tartışmalara ilişkin yorumda bulundu. Ece Üner canlı yayında 'Sebze olsaydık yüzde 204 değerlenirdik' dedi.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner ana haber bülteninde asgari ücret zamlarını sebze fiyatlarına gelen zamlarla karşılaştırarak değerlendirme yaptı.

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Ece Üner konuşmasında, "Zam yapan yapana. Daha asgari ücreti somut olarak görmeden ine iplik temel ihtiyaçlarda artışı görüyoruz. Tabi bir şey daha var. Patron yüzde 25 istiyor. Biz de diyoruz ki Sebze olsaydık yüzde 25 almayacaktık. Yüzde 204 zam alacaktık. İşte grafiklerimiz anlatıyor" dedi.

Üner, 'Gıda fiyatları son bir yılda yüzde 85,1 değerlenirken sebze fiyatları ise yüzde 203,3 değerlendi. Ortalama gıda fiyatları ise Eylül 2022 Ekim 2023 ile Eylül 2023 Ekim 2024 dönemlerinde yüzde 85,1 arttı' derken, 'yıllık ortalama fiyat artışı ise ekmek, un, bulgur, makarna da yüzde 51,9, Bakliyat yüzde 58,5, Et-Balık yüzde 80,1, Süt ve Süt ürünleri ile yumurta yüzde 52,1, Yağ yüzde 77,4, Meyva yüzde 107,9, Sebze yüzde 203,3 diğer gıdalar ise yüzde 70,1 arttı." diye ekledi.

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Ece Üner, 'Çalışan olarak patronlar yüzde 25 uygun görüyorla ama sebze olsak yüzde 203 zammımızı kapacağız." şeklinde yorum yaptı.