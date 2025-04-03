Ece Üner gözaltıları sert sözlerle eleştirdi. Konuşması gündem oldu

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, boykot çağrılarının ardından yapılan gözaltı dalgasına sert sözlerle tepki gösterdi. Üner, "Bana vergi ver akıl verme, bana para ver fikir verme, bana oy ver eleştime, bana yetki ver denetleme, bana vergi ver, bana para ver... Sen de bana değer ver, kulak ver, alan, iş, aş, gelecek, huzur ver. Yok!" dedi.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, TRT'nin Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarmasına da tepki gösterdi.

Vatandaşların her alışverişinde TRT'ye vergi ödediğine vurgu yapan Üner, iktidara yüklendi.

Üner, konuşmasından şunları dile getirdi:

"Rabbena hep bana böyle bir ilişki. Bana vergi ver, akıl verme. Bana para ver, fikir verme. Bana oy ver, eleştirme. Bana yetki ver, denetleme. Bana para ver, bana vergi ver, bana para ver, bana vergi ver. E sen de bana etki ver, değer ver, kulak ver, iş ver, gelecek ver, özgürlük ver, huzur ver... Yok.

Sen bana para ver, bana vergi ver. Bana oy ver, bana yetki ver. Rabbena hep bana, Rabbena hep bana böyle bir şarkı vardı. Bana bana hep bana, diye giden... Kim dayanabilir böyle bir ilişkiye? Zulümdür bu..."