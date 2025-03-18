Ece Üner hakkında flaş karar!

Halk TV sunucusu Ece Üner, yurt dışı yasağı ve imza talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Halk TV binasına gelen polislerce ifadeye götürülen Halk TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner için savcılık adli kontrol talep etti.

Ece Üner hakkında, İsmail Saymaz'ın pasaportuna el konulunca yaptığı sosyal medya paylaşımına yine sosyal medyadan verdiği yanıt nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, mevcutlu olarak ifadeye çağrılan Üner, Halk TV binasına gelen polislerce adliyeye götürüldü.

Üner, "yargı organlarının alenen aşağılama ve TCK'nın 288/1 Maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Savcılık Üner'i yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Bakan Ersoy depremzedeleri 'talihli' diyerek anons etti. Ece Üner tepki gösterdi

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"15/03/2025 günü X(Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden @ismailsaymaz isimli/rumuzlu kullanıcı tarafından '' Haftalardır süren itibar suikastlArine bir de hukuksuzluk eklendi.

Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı

konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım... Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum... Türkiye'den başka bir

yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum.'' şeklindeki paylaşımına

yine 15/03/2025 günü @eceuner12 isimli/rumuzlu kullanıcı

tarafından (Özge Ece Bayramoğlu olduğu tespit edilen şahıs) ''FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastlAri bıktırdı artık!'' şeklinde yanıt verildiği,

@eceuner12 isimli/rumuzlu kullanıcı tarafından yapılan paylaşım nedeniyle TCK 301/1 Maddesinde düzenlenen yargı organlarının alenen aşağılama ve TCK'nun 288/1 Maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup şahsın hazır edilmesi için İstanbul emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."