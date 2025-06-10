Ece Üner o haberi sunarken çok zorlandı!

Evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 48 yaşında hayatını kaybetti.

Zeyrek'in vefat haberini verirken Halk Ana Haber sunucusu Ece Üner boğazı düğümlenerek anons etti. Üner, "Manisa'da her evden bir tabut çıktı bugün." dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü (cuma) evinde geçirdiği kaza sebebiyle ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, pazartesi günü saat 17.05'te hayatını kaybetti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde üç gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Zeyrek'in 48 yaşında vefat haberini Halk TV haber spikeri Ece Üner, boğazı düğümlenerek anons etti.

Manisa Efesi'ne ağlıyor diyerek söze başlayan Üner, "Gerçekten her evden, Manisa'da her evden bir tabut çıktı bugün." dedi.

Ece Üner 'konuşmasında Manisa Efe'sine ağlıyor, efe cesaret ve yiğitlik demek Ferdi Zeyrek efeydi gerçekten, büyük erkek kardeş de demekmiş istisnasız herkes erkek kardeşini kaybetmiş kadar üzgün, acılı yol gösteren de demek ve bize giderken bile yol gösterdi, nasıl oldu o iş derseniz makam mevki hepsi gelip geçici. Görevden, makamdan, mevkiden, başkanlıktan daha önemli bir şey var o da iyi insan olmak' dedi.