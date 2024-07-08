Ece Üner Sözcü TV'den ayrılıp hangi kanala geçiyor? Bomba kulis

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ece Üner Sözcü TV'den ayrılıp hangi kanala geçiyor? Bomba kulis

Haber spikeri Ece Üner hakkında bomba iddia. Üner Sözcü TV'den ayrılıyor. İşte yeni adresi...

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