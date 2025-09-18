Ece Üner'den, Ali Erbaş'a canlı yayında veda! "Nasıl bilirdiniz" diyerek sıraladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8 yıllık görev süresi doldu.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, 8 yıllık görev süresi boyunca sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Erbaş'ın nasıl hatırlanacağını canlı yayında sıraladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 8 yıllık Ali Erbaş dönemi, dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla resmen sona ermişti.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, emekliliğe ayrılacak olan Erbaş'ın nasıl hatırlanacağını açıkladı.

Üner, "Ali Erbaş'ı nasıl bilirdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Nasıl bilirdiniz? Lüks makam aracı tutkusuyla, eşiyle birlikte kurasız yaptığı hac ziyaretleriyle, hacca giderken yanında şahsi ütücüsünü götürmesiyle, eline bakarak dua okumasıyla, gençlerimize gösteriş ve israftan uzak yuva kurmayı tavsiye edip kızına lüks otelde düğün yapmasıyla, kızının lüks otomobilinin anahtarına şiir yazmasıyla, lüks tatillerden uzak durun derken kızının sık sık yaptığı yurt dışı tatillerini paylaşmasıyla, Arapça tercüman istemesiyle, hutbe vermeye kılıçla çıkmasıyla, milli bayramlarda Atatürk'ü yok saymasıyla, 42 ülkeye 100'den fazla yurt dışı gezisi yapıp dünyanın çevresini 13 kez dolaşmasına rağmen 8 yıldır makamının sadece 7.2 km uzağındaki Anıtkabir'e hiç gitmemesiyle, bütçesinin bakanlıkların bütçesini aşmasıyla bilirdik. Cevap bu."