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  • Ece Üner’den bomba cevap. Okuyan kahkahayı bastı. Tuvalete giderken mikrofonu açık kalmıştı

Ece Üner’den bomba cevap. Okuyan kahkahayı bastı. Tuvalete giderken mikrofonu açık kalmıştı

Oğuzhan Uğur’un sunduğu Babala TV’deki Mevzular Açık Mikrofon programında tuvalete giderken mikrofonu açık kalan Üner, Büyük sır çözüldü. Tuvalete gidiyorum. Evet yapıyorum ben bunu!” diye açıklama yaptı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 17:13
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Ece Üner’den bomba cevap. Okuyan kahkahayı bastı. Tuvalete giderken mikrofonu açık kalmıştı

Ece Üner’den bomba cevap. Okuyan kahkahayı bastı. Tuvalete giderken mikrofonu açık kalmıştı
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Oğuzhan Uğur’un programında tuvalete giderken mikrofonu açık kalan Ece Üner’den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üner, “Büyük sır çözüldü. Tuvalete gidiyorum. Evet yapıyorum ben bunu!” dedi.

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programında katılan Ece Üner’in tuvalete giderken mikrofonu açık kalmış ve "Tuvalete. Yok yok iyiyim. Çok iyiyim" sözleri salona yansımıştı.

Bunun üzerine sunucu Oğuzhan Uğur "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" sözleri salonda kahkahalara neden olmuştu.

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