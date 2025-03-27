Ece Üner'den canlı yayında çok konuşulacak soru!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Halk TV Spikeri Ece Üner, gözaltına alınan ve tutuklanan gençler ile ilgili olarak canlı yayında çarpıcı örnekler verdi.

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner canlı yayında, bir annenin 'Kanser hastasıyım, saatlerdir ayakta bekliyorum. Ne yapmış bu çocuklar?' sözleri sonra canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

'Sahi ne yaptı bu çocuklar? Bolu'da sonra İsias Otel'de insanların ölümüne mi neden oldular? Arabada uyuşturucu çekip sonra pudra şekeri mi dediler? Milyarlarca lira kara para mı akladılar? 128 milyar doları hayalet mi ettiler? Depremzedelere çadır mı sattılar? Gencecik bir çocuğa çarparak ölümüne sebep mi oldular?

Bazı müteahhitlerin vergi borçlarını mı sildiler? Ankara'yı parsel parsel mi sattılar? Rıza Zarrab'tan milyonluk rüşvet mi aldılar? Çantalarında külçe külçe altınla mı yakalandılar? Yiğidi kuru soğana emekliyi çöpten çürük sebzeye mi muhtaç ettiler?'

Ece Üner'in bu sözleri sosyal medyada çok fazla paylaşıldı.

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