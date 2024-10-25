Ece Üner'den canlı yayında sert tepki: Şehit Zahide Mühendis'imizin kızının yüzüne nasıl bakacağız?

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner akşam haberleri öncesi yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

Ece Üner, dün AKP ve MHP oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise sunduğu beş şehit verdiğimiz TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırına yönelik olarak önergenin reddedilmesine tepki gösterdi.

Ece Üner, hain saldırıda şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin kızının yüzüne nasıl bakılacağını söylerken canlı yayında şöyle konuştu:

36 yaşındaki mühendisin hayatı acılarla doluydu! TUSAŞ’taki saldırıda şehit olmuştu…

İşte Ece Üner'in tepkisi:

Bizim kalbimize, Savunma Sanayinin kalbine, Savunma Sanayimizin göz bebeğine TUSAŞ'a sadece iki gün önce çok büyük bir terör saldırısı düzenlendi.

Canlarımızı yitirdik, ve fakat çok acayip bir şey oldu herhalde size sorsam desem ki sizce ne olmamıştır, neyin olma ihtimali sıfır?..

Ne olamaz? Her halde bu cevabı verirsiniz, ama ne oldu biliyor musunuz?

TUSAŞ saldırısının araştırılması önergesi AKP ve MHP olaylarıyla reddedildi.

Şimdi o Zahide mühendisimiz, pırıl pırıl mühendisimiz, onun lösemi tedavisi görüp iyileşmiş olan kızı 6 yaşındaki kızı, tam anneme kavuştum derken annesini yitiren kızı , ona nasıl söyleyeceğim ben bunu mesela?

Kadın mühendis, eşinin gönderdiği evlilik yıl dönümü çiçeğini almak isterken şehit oldu

AKP ve MHP oylarıyla TUSAŞ'a saldırının araştırması önergesi reddedildi. Bunu ona nasıl anlatırız anlatamazsınız zaten haber izlememesi lazım pedagojik olarak ama gözünün içine ilerde nasıl bakabileceğiz o kızın. Büyüdüğü zaman. Yenidoğan Çetesi de AKP ve MHP olayları ile reddedilmiş, 15 Temmuz'un siyasi ayağının araştırılması da...

Dolayısıyla bi tane izleyici geçen gün yazmış. 'Biz AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş bir halkız' haksız mı sizce?