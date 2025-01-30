Ece Üner'den Fatih Portakal'a zehir zemberek sözler...

Halk TV’de bilirkişi ile yapılan röportajı izinsiz olarak yayınlamasından dolayı gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasına Fatih Portakal’dan gelen yorum büyük tepki çekmişti. Portakal’ın söylediklerine tepki gösteren, Ece Üner, "Böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi günler" dedi.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından Sözcü Ana Haber canlı yayınında söyledikleri tartışma konusu olan Fatih Portakal'a Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'den de sert bir tepki geldi. Üner, canlı yayında, “Yayının başında dedik ya mesele şahıslar değil mesele Türk milletinin şahsiyeti. Şu anda o şahsiyet hadım edilmeye, iğdiş edilmeye çalışılıyor. Böyle dönemler aslında bir şahsiyet röntgeni görevi görüyor. O röntgende kim şahsiyetli, kim omurgalı, kim omurgasız, kim şahsiyetsiz çok net görüyoruz. Bugün mahalle baskısı var mı yok mu ben bilmem. Ama korkunç bir iktidar baskısı var. Onun için bugün mahalle dedikodusu yapmak yerine dayanışma günüdür. Gazeteciler alınırken başka bir gazetecinin “yanlış yaptın” diyerek gözaltını meşrulaştırılmasını size bırakıyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Böyle günler gerçekten şahsiyet röntgeni gibi günler. O röntgenden çıkıyor kim şahsiyetli kim şahsiyetsiz.” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sözcü TV’de Fatih Portakal, Barış Pehlivan’ın gözaltına alınmasına ilişkin “Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye’de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamanız gerekiyor. Barış’ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir. Bu da bir şov mu evet, biraz şov yapıyor yani gördüğümüz kadarıyla Emniyet birimleri.” sözleri büyük tepki çekmişti.

Eleştirilere ise Fatih Portakal "Gelen tepkileri anlıyorum. Öyle bir bölünme içerisindeyiz ki karpuz gibi... 'Karşı taraf yapıyorsa, yandaş taraf yapıyorsa sen muhalefet tarafındasın, muhalefet tarafındaki gazetecileri de korumak zorundasın. Yanlış yapsalar bile korumak zorundasın' inancındalar. Yanlışın peşinden gitmemek gerekiyor. Yanlışın peşinden gidersek doğruya ulaşamayız” dedi.

GAZETECİLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Barış Pehlivan'ın bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesi Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu programda yayımlanmıştı. Suçlamaya gerekçe olarak "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanması, bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi" gösterilmişti.

Bilirkişi soruşturmasına uzanan süreç İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ve CHP'li belediyelerle ilgili davalara bakan bilirkişi S.B. hakkında suçlamalarda bulunmasıyla başlamıştı.

Daha sonra gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker hakkında soruşturma açılarak gözaltına alınmıştı. Seda Selek ve Serhan Asker adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Son olarak Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest bırakılırken, Halk Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı.