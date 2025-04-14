Ece Üner'den 'normal doğum pankartına' sert tepki

Sivasspor-Fenerbahçe maçında sahaya "Doğal olan normal doğum" pankartı çıkarılması, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Çok sayıda isim yaşanan olaya tepki verirken Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'den de konu ile ilgili tepki geldi.

Sivasspor-Fenerbahçe maçında olay yaratan pankart!

Ece Üner konuşmasında "Yenidoğan skandalının daha yeni yaşandığı bir ülkede sağlık bakanını çocuğun nasıl doğduğundan çok doğduktan sonra nasıl olacağı ilgilendirmeli nasıl doğuracağız değil doğduktan sonra nasıl yaşatacağız bir de tabi gördük ki futbol asla futbol değildir kadınların nasıl doğuracağı da futbolcuların eline tutuşturulmuş pankarttan öğreniyoruz da normal doğum diye bir şey yok vajinal sezeryan var doğumların hepsi normal doğum" dedi.

Kadınları ayağa kaldıran pankarta Bakan’dan pişkin savunma

Halk TV Spikeri Gözde Şeker "Lütfen biri konuyu anlatsın Sağlık Bakanı'na hiç anlamamış diyerek "Normal doğum diye bir şey yok, doğumun her anı normal..." diye yorum yaptı.