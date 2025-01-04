Ece Üner'den Özgür Özel'e asgari ücret tepkisi: Şam'ı aldık zammı almasak da olur"

Geçtiğimiz hafta asgari ücret açıklandı. 2024'ün son haftası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak açıkladı.

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, canlı yayında asgari ücrete yönelik yeterinde muhalefet edilmemesini eleştirdi.

Üner, konuşmasında, "Emekçi ve emeklilere Allah bereket versin çünkü verebilecek başka biri yok onlara sahte enflasyon rakamlama soslu açlık yahnisi var neyse ki Allah’tan asgari ücret 30 bin lira olmazsa memleketi size dar edeceğiz diyen bir ana muhalefet bugün yarın haftaya sonraki hafta ve senenin geri kalanında yurt genelinde mitingler düzenleyerek bu maaşları protesto edecek tabi ki latife yapıyorum böyle bir ana muhalefet şuan da yok" dedi.

Üner sözlerini "bu arada şamı aldık zamı almasakta olur diyorsanız o başka" diyerek tamamladı.