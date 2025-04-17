Ece Üner'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya tek kelimelik yorum

Halk TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, mart ayında savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı. Üner, ifade işlemlerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartı talebiyle mahkemeye sevk edilmiş sonrasında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İlahi adalet — Ece Üner (@eceuner12) April 16, 2025

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Üner, “Mağdur olduğum bir davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım. Çok uzun süredir Ergenekon, Balyoz döneminde olduğu gibi birçok insanı intihara sürükleyen, bir çok insanı hapse attıran, aileleri parçalayan, birçok kıyıma sebep olan bir kişi çok uzun süredir beni, ailemi hedef alıyor” diyerek Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisi ve ailesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara gönderme yapmıştı.

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CHP'ye kayyum atanacağı iddialarını gündeme getirmesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili Üner, sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden paylaşım yaptı.

Üner, Kütahyalı'nın soruşturma ile ilgili haberinin gündeme gelmesinin ardından tek kelimelik bir yorum yaptı. Üner 'İlahi adalet' yazarak Rasim Ozan Kütahyalı'ya mesaj verdi.

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