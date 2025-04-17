Ece Üner'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya tek kelimelik yorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ece Üner'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya tek kelimelik yorum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla res'en soruşturma başlattı. Kütahyalı, CHP’ye kayyum atanacağını iddia etmişti. Yaşanan gelişmelere ünlü Spiker Ece Üner tek kelimelik bir yorum yaptı.

Halk TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, mart ayında savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı. Üner, ifade işlemlerinin ardından yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartı talebiyle mahkemeye sevk edilmiş sonrasında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Üner, “Mağdur olduğum bir davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım. Çok uzun süredir Ergenekon, Balyoz döneminde olduğu gibi birçok insanı intihara sürükleyen, bir çok insanı hapse attıran, aileleri parçalayan, birçok kıyıma sebep olan bir kişi çok uzun süredir beni, ailemi hedef alıyor” diyerek Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisi ve ailesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara gönderme yapmıştı.

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CHP'ye kayyum atanacağı iddialarını gündeme getirmesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili Üner, sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden paylaşım yaptı.

Üner, Kütahyalı'nın soruşturma ile ilgili haberinin gündeme gelmesinin ardından tek kelimelik bir yorum yaptı. Üner 'İlahi adalet' yazarak Rasim Ozan Kütahyalı'ya mesaj verdi.

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