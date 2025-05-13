Ece Üner'den Sağlık Bakanlığı'nın son uygulamasına tepki. 'Fazla kilolarımızdan gözaltına alınacağız'

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, kamusal alanlarda yapılması planlanan boy-kilo ölçümlerine canlı yayında tepki gösterdi.

Üner, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulamasını eleştirdi.

Ece Üner hakkında açılan davada flaş karar

Üner konuşmasında “Kamusal alanlarda boy-kilo ölçümü yapılacak, fazla kilolu bireyler gerekli sağlık birimlerine yönlendirilecekmiş” diyen Üner, devamında uygulamanın doğurabileceği sonuçları mizahi bir şekilde eleştirdi. Üner konuşmasında, “Üç ihtimal var: Ya fazla kilolarımızdan vergi alınacak, ya kayyum atanacak, ya da gözaltına alınacağız.” dedi.