Ece Üner'den Sağlık Bakanlığı'nın son uygulamasına tepki. 'Fazla kilolarımızdan gözaltına alınacağız'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Ece Üner, kamusal alanlarda boy ve kilo ölçümü yapılacağına dair iddialara tepki göstererek, uygulamanın bireysel haklara müdahale anlamına geleceğini söyledi.

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, kamusal alanlarda yapılması planlanan boy-kilo ölçümlerine canlı yayında tepki gösterdi.

Üner, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulamasını eleştirdi.

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Üner konuşmasında “Kamusal alanlarda boy-kilo ölçümü yapılacak, fazla kilolu bireyler gerekli sağlık birimlerine yönlendirilecekmiş” diyen Üner, devamında uygulamanın doğurabileceği sonuçları mizahi bir şekilde eleştirdi. Üner konuşmasında, “Üç ihtimal var: Ya fazla kilolarımızdan vergi alınacak, ya kayyum atanacak, ya da gözaltına alınacağız.” dedi.

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