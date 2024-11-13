Ece Üner'den yangın faciasıyla ilgili Özlem Zengin'e sert sözler

İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ve 5 arasında değişen beş kardeş feci bir şekilde hayatını kaybetmişti. Yapılan ilk incelemede, eşi cezaevinde bulunan annenin geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği öğrenilmişti.

'SADECE PARAYA BAĞLAMANIZI ANLAMAKTA ZORLANIYOR'

12 Kasım tarihinde yaşanan acı olay sonrası AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te söz almış ve konuşmasında söyledikleri nedeniyle büyük eleştiri toplamıştı. Zengin yaptığı konuşmada “Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum ama siz dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz.

Bütün bu problemlerin olmasının sebebi parasal sebepler mi? Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum.” dedi.

Özlem Zengin'in sözlerine bir tepki de Halk TV Ana Haber Spikeri Özlem Zengin'den geldi.

Özlem Zengin'e yönelik olarak Ece Üner, "Ölümlerle ilgili çok şey söylenebilir herhalde bir iki şey söylenemez onları da AKP'li Özlem Zengin söyledi annenin hayat tarzına bakmak lazım dedi, her şeyi paraya bağlamayın!" dedi.

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Ece Üner yaptığı konuşmasında;

Annenin hayat tarzı yani dönüyor dolaşıyor olay kadının hayat tarzına yani bu kadın sonuç olarak nostalji olsun diye evde soba yakmıyor veya zevk için hobi olsun diye akşam saatlerinde çıkıp hurda toplamıyor sonuç olarak kocası hapiste olan beş çocuğuna bakması gereken bir anneden bahsediyoruz. 18 kez gidilmesi takdir edilmesi gereken bir şeydir eleştirilmesi gereken bir şey değildir ama eleştirilmesi gereken 18 kez gidilmiş olmasına rağmen o çocukların o şekilde o halde o anneyle bırakılıp geri dönülmüş olması sürekli paraya bağlıyoruz... E haklı Türkiye'de başka şeylere de bağlamak istiyoruz, adalete bağlamak istiyoruz onu da bulamıyoruz, likayata bağlamak istiyoruz onu da bulamıyoruz.

İzmir'de yürekleri yakan olay! Anne hurda toplamaya gitti, 5 çocuğu yanarak can verdi