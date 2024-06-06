Ece Vahapoğlu sessiz sedasız boşandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ece Vahapoğlu sessiz sedasız boşandı

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahaoğlu, 2018 yılında hayatını birleştirdiği Cihan Alpay ile boşandığını açıkladı.

Yazar ve sunucu Ece Vahaoğlu ile Cihan Alpay, 6 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

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Bu evlilikten Efe adında bir oğulları olan ünlü çiftten Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla boşandıklarını açıkladı.

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6 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

"Ece ve Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda” diyen ünlü isim, eski eşi Cihan ile 9 yıllık beraberliği ve 6 yıllık evliliklerini dostça ve sevgiyle bitirdiklerini açıkladı.

Oğulları Efe’nin her zaman anne ve babası olacaklarını belirten Vahapoğlu, “Bütününün hayrına olmasını diliyorum” diyerek paylaşımını sonlandırdı.

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