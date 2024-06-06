Ece Vahapoğlu sessiz sedasız boşandı

Yazar ve sunucu Ece Vahaoğlu ile Cihan Alpay, 6 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

Bu evlilikten Efe adında bir oğulları olan ünlü çiftten Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla boşandıklarını açıkladı.

6 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

"Ece ve Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda” diyen ünlü isim, eski eşi Cihan ile 9 yıllık beraberliği ve 6 yıllık evliliklerini dostça ve sevgiyle bitirdiklerini açıkladı.

Oğulları Efe’nin her zaman anne ve babası olacaklarını belirten Vahapoğlu, “Bütününün hayrına olmasını diliyorum” diyerek paylaşımını sonlandırdı.