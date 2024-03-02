Ecel direksiyon başında yakaladı

Olay, öğleden sonra Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde gerçekleşti. Bilgiye göre, 77 EA 496 plakalı ticari aracın sürücüsü Selahattin Güzel, kendini kötü hissedince aracını güvenlik şeridine çekti. Diğer sürücüler, Güzel’in hareketsiz olduğunu görünce durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Güzel’e ilk müdahaleyi yaparak onu hastaneye sevk etti. Ancak, tüm çabalara rağmen talihsiz sürücü kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.