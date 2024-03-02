Ecel direksiyon başında yakaladı

Kaynak: İHA
Ecel direksiyon başında yakaladı
Bursa’da, direksiyon başında hareketsiz bulunan bir sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde gerçekleşti. Bilgiye göre, 77 EA 496 plakalı ticari aracın sürücüsü Selahattin Güzel, kendini kötü hissedince aracını güvenlik şeridine çekti. Diğer sürücüler, Güzel’in hareketsiz olduğunu görünce durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Güzel’e ilk müdahaleyi yaparak onu hastaneye sevk etti. Ancak, tüm çabalara rağmen talihsiz sürücü kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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