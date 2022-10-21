Ecel Doğu Ekspresi'nde yakaladı

İHA'nın haberine göre, 22010 sefer sayılı Sivas istikametinden Erzurum istikametine seyir halindeki Doğu Ekspresinde 4’ncü vagonda kızıyla birlikte yolculuk eden Hatice Çolak (72) biranda kalp krizi geçirdi.

turduğu koltuktan düşen kadın yere yığıldı. Bunun üzerine tren Erzincan’ın Çadırkaya İstasyonunda durarak sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda vefat etti.

Yaklaşık 1 saat Çadırkaya İstasyonunda duran Doğu Ekspresi Kars’a gitmek üzere yoluna devam etti. Öte yandan hayatını kaybeden Hatice Çolak’ın Erzurumlu olduğu ve Erzurum’a gittiği belirtildi.