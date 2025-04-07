Ecel Hasan amcayı çınar ağacında yakaladı! Cenazeyi 5 metreden kimse indiremedi, itfaiye devreye girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bartın’da emekli çiftçi Hasan Erdoğan, çınar ağacını budarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi itfaiye tarafından ağaçtan indirildi.

Olay, saat 11.00 civarında merkeze bağlı Kabagöz köyünde gerçekleşti. Emekli çiftçi Hasan Erdoğan, oğlu Gürhan ile tarlasındaki çınar ağacını budamaya başladı.

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Motorlu testereyle dalları keserken başının döndüğünü oğluna söyledi.

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SESLENMESİNE YANIT ALAMADI 112'Yİ ARADI

Gürhan, yardım almak için köye gidip döndüğünde babasını ağaçta hareketsiz buldu. Seslenmesine yanıt alamayınca 112’yi aradı.

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KALP KRİZİ SONUCU ÖLDÜ

Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 5 metre yükseklikte dallar arasında kalan Erdoğan’ın kalp krizi sonucu öldüğünü belirledi.

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İTFAİYE HALATLA İNDİRDİ

İtfaiye, Erdoğan’ın cenazesini halatla indirdi. Cansız bedeni otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

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Soruşturma başlatıldı.

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ecel-hasan-amcayi-cinar-agacinda-yakaladi-cenazeyi-5-metreden-kimse-indiremedi-itfaiye-devreye-girdi-yenicag-8.jpg

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