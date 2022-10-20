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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

Yurdumuzda meydana gelen ve Guiness rekorlar kitabına girmeyi hak eden ilginç ölüm vakaları Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından derlenmiş. İşte Türkiye’de kayıtlara geçen en garip ölümler

Galeri Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 21:04
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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

1- Balkona 50 kişinin çıkması sonucu meydana gelen toplu ölüm. (İstanbul-Dudullu’da bir köy nişanı töreninde)

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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

2- TEM’de seyreden araçtaki 5 kişinin radyoda kolbastı çalınca aracı sağa çekerek otoyolda göbek atmaya başlaması ve üçünün de ayrı ayrı araçların çarpması sonucu ölümü. (Adapazarı-Hendek)

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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

3- Elektrik direğine yaslanıp ayakkabısındaki taşı çıkarmak için ayağını silkeleyen kişiyi elektrik çarptığını sanan bir başkasının akımdan kurtarmak amacıyla kafasına kürekle vurup öldürmesi. (Rize-Tunca Köyü)

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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

4- Midesine sinek kaçan bir kişinin sineği öldürmek için odaya sıkar gibi ağzına Sheltox isimli böcek ilacını sıkması ve sinekten beter ölümü. (İstanbul – Sultanbeyli)

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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

6- Aynı iş yerinde biri gündüz biri de gece vardiyasında çalışan baba-oğlun motosikletle biri eve, biri işe giderken sert bir virajda karşılaşıp birbirlerine selam vermek isterken çarpışarak ölmeleri. (Konya)

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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

6- Aynı iş yerinde biri gündüz biri de gece vardiyasında çalışan baba-oğlun motosikletle biri eve, biri işe giderken sert bir virajda karşılaşıp birbirlerine selam vermek isterken çarpışarak ölmeleri. (Konya)

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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

7- Nüfus sayımı nedeniyle kendisinden başka kimsenin bulunmadığı otobanda seyrederken, sayım görevlisinin bariyerlere çarparak ölümü (Tem Otoyolu-Gebze)

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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

8- Karabük Demir-Çelik Fabrikasında 600 tonluk pres makinesinin arasından emekleyerek geçen işçinin, 2450 santigratlık fırından sigarasını yakmaya çalışırken can vermesi. (Karabük)

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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

9- Tıraş ederken berberin, rahatlatır diye boynu aniden sağa sola çevirme hareketi sonucu küt diye boynu kırılan müşterinin koltukta can vermesi. (Erzurum)

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Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

10- Bir vatandaşın yatağındaki tahta kurusunu öldürmek için yaptığı ilaçlamadan sonra uykuya dalınca, tahta kurularıyla birlikte zehirlenip ölmesi. (Bodrum-Yalıkavak)

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