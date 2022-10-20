Ecelin nerede geleceği belli olmuyor. İşte Türkiye'de kayıtlara geçen en garip ölümler

1- Balkona 50 kişinin çıkması sonucu meydana gelen toplu ölüm. (İstanbul-Dudullu’da bir köy nişanı töreninde)
3/11
2- TEM’de seyreden araçtaki 5 kişinin radyoda kolbastı çalınca aracı sağa çekerek otoyolda göbek atmaya başlaması ve üçünün de ayrı ayrı araçların çarpması sonucu ölümü. (Adapazarı-Hendek)
4/11
3- Elektrik direğine yaslanıp ayakkabısındaki taşı çıkarmak için ayağını silkeleyen kişiyi elektrik çarptığını sanan bir başkasının akımdan kurtarmak amacıyla kafasına kürekle vurup öldürmesi. (Rize-Tunca Köyü)
5/11
4- Midesine sinek kaçan bir kişinin sineği öldürmek için odaya sıkar gibi ağzına Sheltox isimli böcek ilacını sıkması ve sinekten beter ölümü. (İstanbul – Sultanbeyli)
6/11
6- Aynı iş yerinde biri gündüz biri de gece vardiyasında çalışan baba-oğlun motosikletle biri eve, biri işe giderken sert bir virajda karşılaşıp birbirlerine selam vermek isterken çarpışarak ölmeleri. (Konya)
7/11
6- Aynı iş yerinde biri gündüz biri de gece vardiyasında çalışan baba-oğlun motosikletle biri eve, biri işe giderken sert bir virajda karşılaşıp birbirlerine selam vermek isterken çarpışarak ölmeleri. (Konya)
8/11
7- Nüfus sayımı nedeniyle kendisinden başka kimsenin bulunmadığı otobanda seyrederken, sayım görevlisinin bariyerlere çarparak ölümü (Tem Otoyolu-Gebze)
9/11
8- Karabük Demir-Çelik Fabrikasında 600 tonluk pres makinesinin arasından emekleyerek geçen işçinin, 2450 santigratlık fırından sigarasını yakmaya çalışırken can vermesi. (Karabük)
10/11
9- Tıraş ederken berberin, rahatlatır diye boynu aniden sağa sola çevirme hareketi sonucu küt diye boynu kırılan müşterinin koltukta can vermesi. (Erzurum)
11/11
10- Bir vatandaşın yatağındaki tahta kurusunu öldürmek için yaptığı ilaçlamadan sonra uykuya dalınca, tahta kurularıyla birlikte zehirlenip ölmesi. (Bodrum-Yalıkavak)