Eczacı Odası Başkanından sahte ilaç uyarısı

Aydın Eczacı Odası Başkanı Karaaslan, internet üzerinden kontrolsüzce satışı yapılan ve ölümle sonuçlanabilen sonuçlara sebep olan sahte ilaç satışlarına dikkat çekti.

Eczanelerin güven merkezi ve eczacıların da bu güvenin simgesi olduğunun altını çizen Başkan Karaaslan; "Hep vurguladığımız bir konu var. Yıllardır eczane güven merkezidir diyoruz. Bugün okuduğum bir haberde berberinin önerdiği şampuanı alıp kullanan kişi gözlerini kaybetme riski yaşadığını söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Van’da internetten sipariş ettiği kremi kullanan kişilerin ölümcül risk yaşadığı haberi basına yansıdı.

Yıllardır yüzlece benzer olay yaşanıyor ve maalesef ders alınmadan unutulup gidiyor. Daha vahimi, geçtiğimiz günlerde basına yansıdığı kadarıyla 5 milyon kutu sahte ilaç ele geçirildi ve bunların çoğu kanser ilacı. 14 Mayıs Eczacılık Günü'nde yaptığımız basın açıklamasında Tarım Bakanlığı ruhsatlı vitamin ve minerallerin kontrolsüzce internetten satılıyor olmasının, ülkemizin giderek bir vitamin ve mineral içeren ürünler çöplüğüne dönmesinin risklerine dikkat çekmiştik.

Olayın giderek daha tehlikeli boyutlara ulaştığını, umut arayan kanser hastalarının ve yakınlarının umutlarını hiçe sayan canilerin olduğunu gördük. Gıda güvenliği, ilaç güvenliği ülkenin güvenliği kadar önemli. Bu konıda kamu otoritesinin ve halkımızın üstüne düşen sorumluluklar var. Kamı otoritesinin etkin denetimler ve gerekli yasal düzenlemeleri yapması, caydırıcı tedbirler ve cezaların uygulanması yanında halkımızın bilinçli davranarak internet başta olmak üzere eczane dışından sağlığa ilişkin ürünler almaması büyük önem taşıyor.

Çünkü eczaneden aldığımız ürünler güvenlidir. Ülkemizde ilaç takip sistemiyle bütün ilaçların üretim aşamasından başlayarak, depoya, eczaneye ve hastaya hangi gün ve saatte teslim edildiği anlık ve geriye dönük olarak görülebilmektedir. Sahte bir ürürünün bu döngüye girmesi imkansıza yakındır. Aynı şekilde Tarım Bakanlığı ruhsatlı vitamin ve mineraller de Sağlık Bakanlığ tarafından ruhsatlandırılmalı, bu ürünler de karekodlu olarak piyasaya sunulmalı ve uygulanabilir bir takip sistemi aracılığıyla eczaneden ve eczacı danışmanlığında halkımıza sunulmalıdır. Çünkü eczaneler güven merkezidir ve eczacı bu güvenin simgesidir" şeklinde konuştu.