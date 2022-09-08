Eczacı paramızın nasıl pul olduğunu Akşener’e böyle anlattı: 3 bin lira maaş alırken 5 yıldızlı bir otele tatile gidebiliyorduk. Şimdi 10 bin lira da alsak gidemiyoruz

YUSUF KAAN ALBAY - BAŞAK CANITEZ / İSTANBUL / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde esnafın dertlerini ve taleplerini dinledi. Akşener girdiği bir dükkanda işlerin nasıl gittiğini sordu.

Elektrik ve doğalgaz faturalarından dert yanan vatandaş, "Geçen ay 8 bin lira gelen elektrik faturası bu ay 12 bin 500 liraydı." dedi.

"Ülke olarak mutsuzuz. Karamsarlık var. Parası olan da olmayan da mutsuz" diyen vatandaş "Kimse önünü göremiyor. Kimse çoluğunun çocuğunun geleceğini garanti altına alamıyor. Olan var olamayan var ama herkes mutsuz. Sizler ümidimiz... İstiyorum ki, herkes mutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ülkede ötekileştirme olduğunu savunan vatandaş, "Bana oy verirsen bendensin. O çok kötü. İnsanlar oy vermeyebilir. Bu ülkenin sahibi millettir." diye ekledi.

Akşener bu sözler üzerine "Kimse kimsenin sahibi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfus cüzdanına sahip her bir vatandaş bu ülkenin bir numaralı sahibidir." ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRETLİNİN ALMASI İMKANSIZ”

İYİ Parti lideri ziyaretleri kapsamında ilçedeki bir eczane dükkanına da girdi.

Basın mensuplarına veresiye defterini gösteren Akşener, mama fiyatlarını sordu.

Asgari ücretle geçinen ailelerin bu ürünleri alamayacağını belirten eczacı, "Asgari ücretlinin alması imkansız. Annenin sütünün çok çok gelmesi gerekir ki, o anne mamaya ihtiyaç duymadan bebeğini besleyebilsin. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de antidepresan satışının arttığını belirten eczacı, insanların geceleri uyuyamadığını ekledi.

Eczacı, çalışanlarının "Biz sizden bin lira maaş alırken 5 yıldızlı bir otele tatile gidebiliyorduk. Şimdi 10 bin lira da alsak gidemiyoruz." dediğini aktardı.

“MUHALEFET HALKIN AVUKATIDIR, İKTİDAR DA HİZMET ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR”

Bu sözler üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Şu anda 50 bin liralık geliriniz olsun ev hayali kuramazsınız, 20 bin lira geliriniz olsun araba hayali kurmazsınız. Şimdi biz bunları anlatmadan, kim duyacak kardeşim? Bu benim yaptığım siyasi çalışma değil. Bu bir toplumsal çalışma. Siyaset şöyle bir şey; muhalefet halkın avukatıdır, iktidar da hizmet etmekle yükümlüdür. Avukat ortada olmayınca iktidar neye hizmet ettiğini nereden bilecek? Şimdi ben bu aracı kurumu yapıyorum. Seçim zamanı hepinizin oylarına talibiz ama seçim zamanı. Bizim gibi kim ikna edebilirse oyunuzu alacak, o başka bir şey. Müşteri velinimetiniz kardeşim. Seçmen velinimet olmaktan çıktı. ocu-bucu. Neyinize yarıyor kardeşim? Öldük be. Gerek yok. Herkesi hazır ola geçirin. Siyasetçi çok kolay oy alıyor şu anda.”

Akşener'in ziyaretinden kareler: