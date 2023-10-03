Eczacıbaşı ailesi ABD'li gelinlerine kına gecesi yaptı

Editör. Özlem KIRAL

İş dünyası ve sosyetenin ünlü çifti Faruk-Füsun Eczacıbaşı, geçtiğimiz aylarda ABD'de evlenen oğulları Sinan'a, geçen hafta İstanbul'da görkemli bir düğün yaptı.

Oğulları Sinan'ın ABD'li gelin Emily Barber, ile düğününden önce, Eczacıbaşı çifti, gelinleri için Üsküdar'da bulunan Çinili Hamamda bir de kına gecesi düzenledi.

Üsküdar'da, Mimar Sinan'ın eseri olan Çinili Hamam'da düzenlenen geleneksel kına gecesinde, gelinin kaftanından davetlilerin yöresel kıyafetlerine kadar her şey düşünüldü.

Yemeli içmeli, davullu zurnalı, bu kına gecesinden gelin tarafı çok etkilenmiş. Gelin-kayınvalidenin karşılıklı oynaması, Faruk Eczacıbaşı'nın davulculuğa soyunması ve damadın dakikalarca davul çalması gecenin en renkli karelerini oluşturdu.