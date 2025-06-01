Eczacıbaşı Dynavit Dilay Özdemir'i yeniden transfer etti

Eczacıbaşı, yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-beyazlılar bu kapsamda altyapısından yetiştirdiği genç pasör Dilay Özdemir'i transfer etti.

ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dilay Özdemir, altyapımızdan yetişen ve A Takımımıza yükselen genç ve yetenekli bir oyuncumuzdur. Türk voleybolunun geleceği için büyük bir umut kaynağı olan Dilay’ın, önümüzdeki yıllarda uluslararası arenada da adından söz ettireceğine inanıyoruz. Kulübümüz, Dilay'ın gelişimine katkı sağlamaya ve desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Dilay Özdemir, "Altyapısından yetiştiğim kulübüme geri döndüğüm için çok mutluyum. Burada yeniden forma giymek benim için büyük bir gurur. Takımımla birlikte başarılı bir sezon geçirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

2005 doğumlu milli oyuncu Dilay Özdemir, 187 boyunda ve pasör olarak görev yapıyor. Kariyerine Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde başlayan genç pasör, Karayolları ve Beşiktaş'ta da forması giydi.