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Ne yaptın Eczacıbaşı? 16'da 16 galibiyet

Eczacıbaşı dolu dizgin.... Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 23:32
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Eczacıbaşı Dynavit durdurulamıyor

Ne yaptın Eczacıbaşı? 16'da 16 galibiyet
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Taraftarının önünde ligde 16. galibiyetine imza atan turuncu-beyazlılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Aybüke Özel, Saliha Şahin, Fabris)

Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Işıl Öz, Simay Kurt, Aslı Tecimer, Defne Polatdemir, Çağla Erdem, Su Zent, Merve Nezir)

Setler: 25-18, 25-22, 25-14

Süre: 70 dakika (23, 25, 22)

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