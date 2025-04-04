Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Kaynak: İHA
Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley final biletini aldı ve Fenerbahçe ile rakip oldu

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar yarı finalinde İzmir’de VakıfBank ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-27, 25-22, 25-18 ve 15-10 skorlarla 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

RAKİP FENERBAHÇE

AXA Sigorta Kupa Voley Final Karşılaşması cumartesi günü 16.00’da İzmir Halkapınar Spor Kompleksinde oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit’in final rakibi ise Fenerbahçe Medicana olacak.

ECZACIBAŞI DYNAVIT 3 VAKIFBANK 2

Salon: İzmir Halkapınar Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Arzu Uzatöz

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Jack-Kısal, Boskovic, Stevanovic, Simge (L), Boden, Hande, Gray, Beyza, Naz

VakıfBank: Cansu, Markova, Zehra, Van Ryk, Bosetti, Deniz, Ayça (L), Frantti, Sıla, Xinyue, Derya

Setler: 25-18, 25-27, 25-22, 25-18, 15-10

Süre: 136 dakika (28, 33, 29, 25, 21)

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