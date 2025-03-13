Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti

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Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde Vero Volley Milano'ya iki maçta da 3-0'lık skorla kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'e aynı skorla yenilen Eczacıbaşı Dynavit, organizasyona veda etti. Karşılaşmada en skorer isim 16 sayıyla Tijana Boskovic oldu.

İLK SET 26-24 TAMAMLANDI

İlk sete Eczacıbaşı Dynavit'in 4-0'lık seriyle başlamasının ardından İtalyan ekibi mola aldı. Karşılıklı sayılarla geçen bölümün ardından turuncu-beyazlılar, 17-16 geriye düşünce molaya gitti. Mola dönüşünde Eczacıbaşı Dynavit, Boskovic ve Jack-Kısal ile etkili olsa da bu, seti kazanmak için yeterli olmadı. İlk seti 26-24 kazanan konuk ekip, 1-0 öne geçti.

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İKİNCİ SETTE 26-24 SONA ERDİ

İkinci set, karşılıklı sayılarla çekişmeli başladı. Eczacıbaşı Dynavit arayı açsa da Numia Vero Volley, bulduğu blok sayılarıyla arayı kapattı ve turuncu-beyazlı ekip mola aldı: 15-14. Eczacıbaşı Dynavit, mola dönüşü kıran kırana geçen sette etkili hücum etse de İtalyan temsilcisi Orro'nun servis turu ve Danesi'nin bloklarıyla seti 26-24 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu skorla birlikte Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi kesinleşti.

Numia Vero Volley, üçüncü seti 25-21, mücadeleyi de 3-0 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.

ECZACIBAŞI DYNAVIT 0 NUMIA VERO VOLLEY 3

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Benedikt Geukes (Almanya)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Rettke, Plummer (Simge Aköz, Hande Baladın, Gray, Naz Aydemir Akyol)

Numia Vero Volley: Orro, Danesi, Kurtagic, Sylla, Egonu, Daalderop (Gelin, Konstantinidou, Cazaute, Smrek)

Setler: 24-26, 24-26, 21-25

Süre: 83 dakika (30, 28, 25)

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