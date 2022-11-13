Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı dolu dizgin

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyesi: Lila Şengün, Kongyot, Begüm Hepkaptan, Drowniok, Chatchu-on, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Su Zent, Işıl Öz, Su Zent)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli (Şebnem Simge Aköz, Fabris, Saliha Şahin, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Dilay Özdemir, Defne Başyolcu)
Setler: 20-25, 20-25, 20-25
Süre: 79 dakika (26, 24, 29)
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