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Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı dolu dizgin

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 yendi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 22:04
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Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer'e set vermeden kazandı

Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı dolu dizgin
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Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyesi: Lila Şengün, Kongyot, Begüm Hepkaptan, Drowniok, Chatchu-on, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Su Zent, Işıl Öz, Su Zent)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli (Şebnem Simge Aköz, Fabris, Saliha Şahin, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Dilay Özdemir, Defne Başyolcu)
Setler: 20-25, 20-25, 20-25

Süre: 79 dakika (26, 24, 29)


 

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