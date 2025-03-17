Eczacıbaşı Dynavit'te Ferhat Akbaş dönemi sona erdi

Eczacıbaşı Dynavit, 2021-2022 sezonundan bu yana takımın başantrenörlüğünü yapan Ferhat Akbaş ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Eczacıbaşı, sezon sonuna kadar Hüseyin Doğanyüz ile yola devam edileceğini açıkladı.

ECZACIBAŞI AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Japonya Milli Takımı ile anlaşan Akbaş'a teşekkür edilirken "2021-2022 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörlüğü görevini üstlenen, görevi süresince kulübümüz adına büyük emekler vermiş; 2021-2022 CEV Cup şampiyonluğu, 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı göstermiş Ferhat Akbaş ile yapılan görüşmeler sonucunda; Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’ndaki görevi nedeniyle sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir.