Eczacıbaşı Dynavit'ten 21. galibiyet

Kaynak: İHA
Eczacıbaşı Dynavit'ten 21. galibiyet

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 24. haftasında evinde Aksaray ekibi Kuzeyboru’yu konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-13, 25-27, 25-15 ve 25-19’luk skorlarla 3-1 mağlup etti. Eczacıbaşı Dynavit aynı zamanda 21. galibiyetini aldı.

ECZACIBAŞI DYNAVİT 3 KUZEYBORU 1

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Yusuf Kaynar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Simge (L), Naz, Nicoletti, Gray, Hande, Beyza, Nicoletti, Aybüke (L)

Kuzeyboru: Ayşe, Yaren, Liray, Michelle, Dimitrova, Gemze, Dilek (L), Buket, Güldeniz, Janset

Setler: 25-13, 25-27, 25-15, 25-19

Süre: 102 dakika (21, 31, 22, 28)

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