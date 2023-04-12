12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Filede dev rövanş. Eczacıbaşı final aşkına

Filede dev rövanş. Eczacıbaşı final aşkına

Eczacıbaşı bu akşam final için Igor Gorgonzola'yla karşılaşacak.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 10:32
Takip Et

Eczacıbaşı final yolunda

Filede dev rövanş. Eczacıbaşı final aşkına
+
Aa
-

Editör: Ufuk Cingöz

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bugün tarihi bir maça çıkacak. 

Temsilcimiz İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı ağırlıyor.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak dev mücadele TivibuSpor'dan naklen ekrana gelecek.

Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi 3-2 mağlup tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, seyircisi önünde rakibini saf dışı bırakmak istiyor.

Turuncu-beyazlılar, Igor Gorgonzola'yı 3-0 veya 3-1 yenmesi durumunda finale yükselecek.

Mücadele 3-2 Eczacıbaşı Dynavit'in üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise finale çıkacak takım altın sette belirlenecek.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
3
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
4
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
5
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
7
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.