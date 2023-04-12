Filede dev rövanş. Eczacıbaşı final aşkına

Editör: Ufuk Cingöz
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bugün tarihi bir maça çıkacak.
Temsilcimiz İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı ağırlıyor.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak dev mücadele TivibuSpor'dan naklen ekrana gelecek.
Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi 3-2 mağlup tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, seyircisi önünde rakibini saf dışı bırakmak istiyor.
Turuncu-beyazlılar, Igor Gorgonzola'yı 3-0 veya 3-1 yenmesi durumunda finale yükselecek.
Mücadele 3-2 Eczacıbaşı Dynavit'in üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise finale çıkacak takım altın sette belirlenecek.