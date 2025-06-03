Eczacıbaşı, ofis binasını rekor fiyata sattı!

Kaynak: SÖZCÜ
Eczacıbaşı, ofis binasını rekor fiyata sattı!

Eczacıbaşı Holding, KAP'a yaptığı açıklamada, Şişli’de yer alan 193 Ofis Binasını 2,25 milyar TL bedelle sattığını duyurdu.

Sözcü’de yer alan habere göre; EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan ofis binasını sattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, satışın 2,25 milyar TL karşılığında gerçekleştiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli'de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

(*) Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.

Son Haberler
Bakan Yumaklı AB’den coğrafi işaret tescili alan 33’üncü ürünümüzü açıkladı
Bakan Yumaklı AB’den coğrafi işaret tescili alan 33’üncü ürünümüzü açıkladı
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı birbirine katacak Kılıçdaroğlu iddiası!
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı birbirine katacak Kılıçdaroğlu iddiası!
Eczacıbaşı, ofis binasını rekor fiyata sattı!
Eczacıbaşı, ofis binasını rekor fiyata sattı!
Sel suları Trabzon’u vurdu! Toklu deresi taştı, eski devlet sahil yolu Venedik’e döndü
Sel suları vurdu! Dere taştı, sahil yolu Venedik’e döndü...
Marmaray'daki yumruk olayında yeni görüntüler ortaya çıktı. Başörtüsüne hakaret etmiş!
Marmaray'daki yumruk olayında yeni görüntüler ortaya çıktı. Başörtüsüne hakaret etmiş!