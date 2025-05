Eczacıbaşı yeni başantrenörünü İtalyanca duyurdu

Eczacıbaşı Spor Kulübü, kadın voleybol takımının yeni başantrenörünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"The new ???????????????????????? of the ???????????????????? ????????????????!

Giulio Bregoli, kulübümüzün yeni başantrenörü!

Benvenuto nella giungla signor!

Giulio Cesare Bregoli Kulüp kariyerinde uzun yıllar çalıştırdığı İtalya Ligi ekiplerinden Reale Mutua Fenera Chieri '76' ile CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası şampiyonluğu kazanan Giulio Cesare Bregoli, antrenörlük kariyerine 2013–2014 sezonunda Fransa’nın Saint-Raphaël Var Volley-Ball takımında başladı. 11 Eylül 1974 doğumlu deneyimli isim, daha sonra İsveç Kadın Milli Takımı’nın başantrenörlüğünü üstlenerek 2024 CEV Avrupa Golden League şampiyonluğunu kazandı. 2024 yılında Almanya Kadın Milli Takımı ile 2028’e kadar sürecek bir sözleşmeye imza atan Bregoli, aynı zamanda İtalya Kadın Milli Takımı’nda da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Kulüp Başarıları

2015–2016: Fransa Ligi Şampiyonu

2016–2017: Fransa Süper Kupa Şampiyonu

2018–2019: Fransa Kupası Şampiyonu

2022–2023: CEV Challenge Cup Şampiyonu

2023–2024: CEV Kupası Şampiyonu

Milli Takım Başarıları

İtalya Kadın Milli Takımı (Yardımcı Antrenör)

2018: FIVB Dünya Şampiyonası – Gümüş Madalya

2018: FIVB VNL – Gümüş Madalya

2021: CEV Avrupa Şampiyonası – Altın Madalya İsveç Kadın Milli Takımı (Başantrenör)

2024: CEV Avrupa Golden League Şampiyonu

Almanya Kadın Milli Takımı (Başantrenör)

‘2025–2028‘"