Eczacıbaşı, İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın parçası olduğu 2024-2025 sezonu itibarıyla kulübümüzde pasör çaprazı olarak görev yapan Anna Nicoletti ile karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır. Eczacıbaşı olarak, kulübümüze verdiği emek ve katkıları için Anna Nicoletti'ye teşekkür ederiz" denildi.
Eczacıbaşı'nda ayrılık! Veda edildi
Eczacıbaşı, pasör çaprazı Anna Nicoletti ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, İtayan pasör çarprazına emekleri için teşekkür etti.
Kaynak: AA
