Eczacıbaşı, İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın parçası olduğu 2024-2025 sezonu itibarıyla kulübümüzde pasör çaprazı olarak görev yapan Anna Nicoletti ile karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır. Eczacıbaşı olarak, kulübümüze verdiği emek ve katkıları için Anna Nicoletti'ye teşekkür ederiz" denildi.