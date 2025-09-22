Eczacılar Odası’nda seçim! Öztekin güven tazeledi

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan
Ordu Eczacılar Odası’nda 14 Eylül 2025 Pazar günü yapılan seçimler sonucu mevcut başkan Ecz. Hakan Öztekin güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Hakan Öztekin seçimlerin kesinleşmesi sonucunda Divan Kurulu Başkanı Ecz. Nihat Karakaya’dan mazbatasını teslim alarak görev dağılımı yaptı.
Yapılan görev dağılımı sonrası Ordu Eczacılar Odası Başkanlığı yönetimi şu isimlerden oluştu.
Yönetim Kurulu;
Ecz. Hakan ÖZTEKİN - Başkan
Ecz. Ata CÖMERT - Genel Sekreter
Ecz. Ahmet Deniz ÇOŞMAZ - Sayman
Ecz. Emre KARAMAN - Üye
Ecz. Ahmet Şevki GÜVEMLİ - Üye
Ecz. Ahsen SOYDAN - Üye
Ecz. Selim Can KAHYAOĞLU - Üye
Denetleme Kurulu;
Ecz. Serap TURAN - Başkan
Ecz. Merve KOCAYİĞİT - Üye
Ecz. İbrahim Çağatay DEMİRBAŞ - Üye
Haysiyet Divanı;
Ecz. Necla AYDIN - Başkan
Ecz. Gülsüm TÜRKMEN - Başkan Yard.
Ecz. İlhami KINA - Sözcü
Ecz. Mustafa T. SARIHAN
Ecz. Mehmet GÜNEYTEPE