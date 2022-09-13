Eczacılar tepkili. 15 Eylül’de başlıyor

Birgün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, 20 milyona yakın kronik hastanın olduğu, yaşlı nüfusun giderek arttığı, kanser, şeker, böbrek gibi hastalıkların arttığı ülkemize bu yıl yalnızca 4 milyona yakın grip aşısı geldi. Depolara dağıtımı yapılan ve eczanelere ise 15 Eylül gibi verilecek grip aşısının fiyatı ise 199 TL ile 243 TL arasında satışa sunulacak.

Grip aşılarına ilişkin değerlendirme yapan İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Zeki Özcan, firmalarla yaptıkları temasa göre yaklaşık 4 milyon kadar grip aşısının depolara ulaştığını anlatarak “Bu yıl kronik hastalar ile risk grubunda olanlar uygun koşullar sağlanınca SGK üzerinden ücretsiz bunları alabilecek. Ancak bunun dışında kalan ve ücretli olarak aşıyı olmak isteyenler ücret ödeyerek yaptırabilecek. Bu yıl 3 firma grip aşısını getiriyor, bir firmanın 199 TL, diğer iki firmanın 243 TL. Şu an 4 milyon doz yetersiz ve bunların hepsi SGK satışlı değil, yaklaşık 2 milyon kadarı SGK satışlı, diğer yarısı ücretli. Gidişata göre belki sayı arttırılabilir” dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan ise aşılanmanın toplum sağlı için çok önemli olduğunun altını çizerek “Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini gripten korumak için grip aşılarını yaptırmaya hazırlanıyorlar. Eczanelerimize eylül ayı içinde gelmeye başlayacak olan ve aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler. Ayrıca, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının da fiyatı 243 TL olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanacaktır” dedi.