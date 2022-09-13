13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Eczacılar tepkili. 15 Eylül’de başlıyor

4 milyon doz grip aşıları eczanelere geldi gelmesine ama eczacılar, bu aşıların yetersiz olduğundan dert yanıyor.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:17
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 11:41
Takip Et

Eczacılar tepkili. 15 Eylül’de başlıyor

Eczacılar tepkili. 15 Eylül’de başlıyor
+
Aa
-

Birgün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, 20 milyona yakın kronik hastanın olduğu, yaşlı nüfusun giderek arttığı, kanser, şeker, böbrek gibi hastalıkların arttığı ülkemize bu yıl yalnızca 4 milyona yakın grip aşısı geldi. Depolara dağıtımı yapılan ve eczanelere ise 15 Eylül gibi verilecek grip aşısının fiyatı ise 199 TL ile 243 TL arasında satışa sunulacak.

Grip aşılarına ilişkin değerlendirme yapan İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Zeki Özcan, firmalarla yaptıkları temasa göre yaklaşık 4 milyon kadar grip aşısının depolara ulaştığını anlatarak “Bu yıl kronik hastalar ile risk grubunda olanlar uygun koşullar sağlanınca SGK üzerinden ücretsiz bunları alabilecek. Ancak bunun dışında kalan ve ücretli olarak aşıyı olmak isteyenler ücret ödeyerek yaptırabilecek. Bu yıl 3 firma grip aşısını getiriyor, bir firmanın 199 TL, diğer iki firmanın 243 TL. Şu an 4 milyon doz yetersiz ve bunların hepsi SGK satışlı değil, yaklaşık 2 milyon kadarı SGK satışlı, diğer yarısı ücretli. Gidişata göre belki sayı arttırılabilir” dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan ise aşılanmanın toplum sağlı için çok önemli olduğunun altını çizerek “Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini gripten korumak için grip aşılarını yaptırmaya hazırlanıyorlar. Eczanelerimize eylül ayı içinde gelmeye başlayacak olan ve aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler. Ayrıca, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının da fiyatı 243 TL olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanacaktır” dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Gramer Gramere Karşı
13.09.2022 11:31
"Aşısı" olacaktı.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
2
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
3
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
4
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
5
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
6
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı tek tek uyarıları sıraladı. Havuzlardan yayılan enfeksiyonlara dikkat
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Maske tartışması cinayetinde ömür boyu hapis cezası
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.