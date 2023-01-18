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Eczacılardan Bakan Koca’ya açık mektup. İlaç yokluğuyla baş edemiyoruz

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilaç yokluğuyla ilgili mektup yazmaları dikkat çekti.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:23
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Eczacılardan ilaç yokluğuyla ilgili Bakan Koca’ya açık mektup

Eczacılardan Bakan Koca’ya açık mektup. İlaç yokluğuyla baş edemiyoruz
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Habertürk’ün haberine göre; Önlemler sonrası hala ilaç bulunamadığını belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir açık mektup yazdı. TEİS, ilaç yokluğunda baş edilemez noktaya geldiklerini bildirdi.

İlaç yokluğuna çözüm olarak kur güncellemesi ve ihracat kısıtlaması getirilmişti.

“İLAÇ YOKLUĞUNDA BAŞ EDİLEMEZ NOKTAYA GELİNDİ”

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilaç yokluğuyla mücadele ettiklerini belirten bir açık mektup yazdı. TEİS, ilaç yokluğunda baş edilemez noktaya geldiklerini ifade etti.

Mektupta üç hafta geçmiş olmasına rağmen hastaların reçetelerindeki ilacı bulabilmek için eczane eczane gezmek zorunda kaldığı, ilaç yokluğuyla mücadele edemedikleri bildirildi.

“İLAÇ YOKLARIMIZ CAN YAKICI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR”

İlaç yoklarının devam ettiğini söyleyen Eczacı Gizem Kaya, antibiyotik grubu, alerji, çocuk şurupları, boğaz spreyleri, gargaraların olmadığını söylendi.

Eczacı Zozan Padel ise 600-700 kalemde ilaç sıkıntısının hala devam ettiğini aktararak, “İlaç yoklarımız can yakıcı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Eczacılar, düzenleme sonrası ilaçların varlığında biraz artış olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

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VATANDAŞ
18.01.2023 10:18
OOO İLAÇ BİLE YOK KİM YAPTI AH O KILIÇLAROĞLU YOKMU OOO HEP SUÇLU YİRMİ YILDIR YÖNETENLERİN HİÇ KABAHATİ YOK .AZİZ NESİN NE DEMİŞ?  
 
Aymazlık
18.01.2023 09:32
Bu nasıl ülke istifa etmesi gerekenler görevinin başında bu nasıl bir yönetim şekli başarısızsa gidecek bu nasıl bir aymazlık  
 
çağ atlamışız
18.01.2023 09:28
parası olmayana nitelikli sağlık hizmeti hayal oldu. şimdi de ilaç yokluğu.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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