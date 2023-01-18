Eczacılardan Bakan Koca’ya açık mektup. İlaç yokluğuyla baş edemiyoruz

Habertürk’ün haberine göre; Önlemler sonrası hala ilaç bulunamadığını belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir açık mektup yazdı. TEİS, ilaç yokluğunda baş edilemez noktaya geldiklerini bildirdi.

İlaç yokluğuna çözüm olarak kur güncellemesi ve ihracat kısıtlaması getirilmişti.

“İLAÇ YOKLUĞUNDA BAŞ EDİLEMEZ NOKTAYA GELİNDİ”

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilaç yokluğuyla mücadele ettiklerini belirten bir açık mektup yazdı. TEİS, ilaç yokluğunda baş edilemez noktaya geldiklerini ifade etti.

Mektupta üç hafta geçmiş olmasına rağmen hastaların reçetelerindeki ilacı bulabilmek için eczane eczane gezmek zorunda kaldığı, ilaç yokluğuyla mücadele edemedikleri bildirildi.

“İLAÇ YOKLARIMIZ CAN YAKICI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR”

İlaç yoklarının devam ettiğini söyleyen Eczacı Gizem Kaya, antibiyotik grubu, alerji, çocuk şurupları, boğaz spreyleri, gargaraların olmadığını söylendi.

Eczacı Zozan Padel ise 600-700 kalemde ilaç sıkıntısının hala devam ettiğini aktararak, “İlaç yoklarımız can yakıcı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Eczacılar, düzenleme sonrası ilaçların varlığında biraz artış olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi.